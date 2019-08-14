«Молодость в окопах»: в «ДНР» показали перспективы «русского мира» для молодежи (видео)

Украина

Бывший «министр иностранных дел» террористической «ДНР» Александр Кофман обрушился на молодежь оккупированного Донбасса с заявлением о комендантском часе. Видео издевательского заявления ставленника Путина обнародовал в Twitter известный украинский журналист Денис Казанский.

Он разместил видео с «фестиваля рабочей молодежи» в оккупированном Зугрэсе, где молодые люди обратились к Кофману с требованием отменить комендантский час, который действует в «республике» уже 6-й год. По мнению молодых людей, такое ограничение не имеет смысла, так как в подконтрольных Украине населенных пунктах его нет, при этом молодежь себя прекрасно чувствует и с пользой проводит время.

В ответ «экс-чиновник» призвал их отправиться на фронт проливать свою кровь.

«Вы все за то, чтобы отменить комендантский час? У молодежи проходит молодость? Я предлагаю прекрасно провести это здоровое золотое время в окопах? А почему? Объясняю: для кого-то окопы, кто-то вынужден защищать нашу страну, а вы хотите отдыхать даже ночью. Вы считаете это справедливым?» — нервно обратился к присутствующим Кофман.

Украинский журналист потрясен цинизмом кремлевского ставленника.

«Вся суть русского мира в одной фразе», — отметил он.

Также шокированы и читатели блога Дениса Казанского.

«Почему он сам не в окопе?», «Защищать нашу страну»!? С каких пор Зугрес (или «днр») это страна???", «Пусть его дети проводят свое детство в окопах, и внуки и правнуки», «А вот сынок этого дырявого … свое золотое время явно не в окопах проводит», «Молодость в окопах, старость — в тюрьме (те, кто выживут в окопах)», «Комендантский час назначают в кремле, а шавка Хофман может только подгавкивать», «Вот это атмосфера, как же много свобод!», «Кстати, дети кофмана уже в окопах?» — пишут ошарашенные читатели.

По их мнению, у молодежи на оккупированных территориях есть только один выход — уезжать в Украину.

«Гитлерюгенд в чистом виде», «Молодёжи нужно срочно валить с „дыры“. Собственно, это и происходит», «Молодых вывозить оттуда надо конечно», — считают читатели блога.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «основатель» «ДНР», террорист Александр Бородай откровенно признался в том, что за созданием террористических «республик» на Донбассе стоит лично президент РФ Владимир Путин.

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