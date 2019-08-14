Ищет головорезов: стало известно о панике главаря «ДНР» Пушилина

Украина

В оккупированном Донецке главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин, которому предрекают незавидную участь после выводов приехавшей из России ревизионной комиссии, формирует батальон для личной охраны.

Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на донецкого блогера Дмитрия Черкасова, который утверждает, что Пушилин боится покушения из-за «тотального недовольства населения».

Блогер сообщает, что главарь боевиков стремиться окружить себя самыми «элитными головорезами», которым будут платить высокую зарплату — по 60 тысяч рублей. «Ситуация вокруг главы „ДНР“ ухудшается. О недовольстве уровнем жизни говорят даже те, кто когда-то хотел русского мира и ненавидел Украину», — пишет Дмитрий Черкасов, утверждающий, что люди на временно оккупированных территориях находятся «на грани».

По его информации, деньги на собственную армию Пушилин получит посредством поборов: «Уже есть проекты приказов по «республике» о введении моратория на украинские продукты и наказание за все, что имеет принадлежность к Украине. Если это сказать по-простому, то будет происходить сшибание бабла за все, что не по «республиканским понятиям».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Донецке заговорили о росте тарифов на коммунальные услуги. Рассматривается вопрос увеличения стоимости водоснабжения, вывоза ТБО и обслуживания жилого фонда

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