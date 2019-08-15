Снимала порно с двухлетней дочкой: в США украинку приговорили к 20 годам тюрьмы (видео)

Происшествия

В США к 20 годам тюрьмы приговорили украинку, которая снимала порноролики со своей двухлетней дочкой и посылала их своему 50-летнему бойфренду из США. Об этом пишет «112 Украина».

В прокуратуре США рассказали, что киевлянка Елена Каличенко, которой на момент преступления было 27 лет, снимала порноролики со своей двухлетней дочкой. Видео она посылала своему 50-летнему бойфренду из США, риэлтору Джозефу Валерио.

«Тот щедро платил украинке за пикантные ролики. Следователи выяснили, что женщина получила 8 тыс. долл. за два десятка коротких клипов и получила еще 12 тыс. долл. за диск, на котором содержалось откровенное видео ребенка. Этот диск женщина послала бойфренду по почте. О запретном видео правоохранители узнали, за дело взялось ФБР», — говорится в сообщении.

По его информации, Валерио арестовали почти сразу и приговорили к 60 годам тюрьмы. Чтобы задержать Елену, ее пришлось выманить в США: женщине сообщили о задержании Валерио, сказали, что в ее интересах прилететь и свидетельствовать против мужчины, а как только киевлянка сошла с самолета в Нью-Йорке, ее арестовали.

Отмечается, что суд в отношении украинки длился несколько лет, и сейчас ее посадили на 20 лет с последующей депортацией в Украину.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Винницей киберполиция задержала женщину, которая использовала своего 4-летнего сына для создания порнографии. В частности, она предлагала пользователям приобрести фотоснимки, где непосредственное участие принимал малолетний мальчик.

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