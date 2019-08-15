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Задержание Гримчака прокомментировали в Министерстве по временно оккупированным территориям
Задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрия Гримчака не связано с выполнением им должностных обязанностей. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.
«По информации, которой располагает МинВОТ, задержание Юрия Грымчака не касается деятельности Министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра»,— сказано в сообщении.
Также в министерстве обратили внимание на то, что информация о задержании «помощника заместителя Министра» также не является корректной, поскольку в штатном расписании Министерства нет должности «помощник заместителя Министра».
«Упомянутое в СМИ лицо не является работником МинВОТ», — добавили в ведомстве.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак был задержани вечером 14 августа сотрудники СБУ, НАБУ и ГПУ. В Службе безопасности Украины утверждают, что чиновник требовал у предпринимателя взятку в размере 1,1 млн долларов. Гримчака и мужчину, которого в пресс-релизах СБУ и НАБУ называют его помощником, взяли «на горячем» во время получения 480 тысяч долларов. Взятка якобы вымогалась у предпринимателя за содействие в принятии решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.
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