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Любитель острых удовольствий: мужчина одел на половой член металлическую гайку и не смог ее снять

В одном из медицинских журналов появилась история 34-летнего мужчины из Гонконга, которому потребовалось удаление с полового члена металлической гайки. Об этом пишет The Sun.

Издание уточняет, что данное устройство было достаточно большого диаметра, и мужчина самостоятельно накрутил его на свой пенис для того, чтобы получить необычное сексуальное удовольствие.

К сожалению, гайка застряла, и снять ее самостоятельно мужчина никак не мог.

Через два дня разного рода безуспешных попыток и сильных болевых ощущений мужчина всё-таки обратился в приемное отделение одной из больниц. Поначалу медики попытались с помощью сливочного масла, варенья и других скользких субстанций плавно снять гайку с пениса, одновременно давая пациенту обезболивающие. К сожалению, эти попытки не увенчались успехом.

После этого хирургам пришлось пойти на крайние меры и воспользоваться специальным устройством для резки металла. Только этот шаг позволил добиться желаемого, и пенис пострадавшего был полностью освобождён. Сами медики называют это одним из наиболее необычных в их карьере случаев странгуляции полового члена. Во время процедуры разрезания гайки, несмотря на все принятые меры предосторожности, пациент всё-таки получил две резаных раны пениса.

Как пишут в научном журнале осуществлявшие это лечение врачи, странгуляция пениса разного рода жесткими устройствами требует неотложной урологической помощи. К сожалению, пациенты довольно часто пытаются справиться с этой проблемой самостоятельно, не обращаясь к врачам из чувства стыда. Это может усугубить ситуацию и привести к крайне негативным последствиям, включая перманентную импотенцию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США врачи столкнулись с уникальным случаем, когда у мужчины обнаружилась кость в пенисе. Появление инородного нароста было вызвано окостенением — развитие костной ткани из соединительных тканей.

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