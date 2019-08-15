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«Королевский» полет: американец оказался единственным человеком на борту самолета (видео)

6:14 15 августа 2019 72
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Инф. «ФАКТОВ»

В США Винсент Пеоне, писатель и режиссер из Нью-Йорка, оказался единственным пассажиром на вечернем рейсе авиакомпании Delta из города Аспен в Нью-Йорк. Об этом пишет Independent.

Издание отмечает, что рейс оказался благословением для пассажира — внезапно для самого себя режиссер очутился на «частном самолете».

Дело в том, что утренний рейс в Нью-Йорк отменили, а клиенту предоставили возможность выбрать другое время полета. Мужчина решил отправляться в семь часов вечера, увидев в этом возможность еще денек погулять по Аспену.

Добравшись до стойки регистрации, Винсент обнаружил, что лететь ему придется в одиночку — обычно такая роскошь доступна лишь немногим, кто может себе это позволить.

«Я не знал, что был единственным человеком, зарегистрировавшимся на рейс. Я прибыл в аэропорт — очень маленький аэропорт, — и за стойкой мне сказали что-то вроде: «Я не знаю, нужно ли нам делать объявление, потому что летите только вы», — рассказывает Винсент.

Свое путешествие он решил запечатлеть на видео, которое оказалось вирусным — твит с ним собрал почти 30 тысяч лайков и более 4000 ретвитов.

Пока Винсента вели к самолету, рабочие аэродрома загружали в багажный отсек что-то похожее на мешки с песком. «Мы просто добавляем вес в самолет, потому что там нет людей», — сказали они Пеоне.

В самолете стюардесса изо всех сил пыталась скрыть свой смех, поскольку она продолжала читать протоколы так, как будто 70-местный самолет был полон людей.

«На каждом шагу все были очень милыми. Пилоты позволили мне пожать им руки — это было самой удивительной частью», — рассказывает Винсент.

Хотя авиакомпания формально не обратилась к пассажиру, сотрудники быстро заметили его видео в Twitter и прокомментировали его: «Привет, Винсент! Кажется, это был потрясающий опыт! Спасибо за отклик, мы искренне благодарим вас, что выбрали Delta! Берегите себя. AJM».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о еще одном необычайном полете: в апреле самый большой в мире самолет-гигант с шестью двигателями и двумя фюзеляжами совершил свой первый тестовый полет в Калифорнии. Stratolaunch находился в воздухе два с половиной часа. За это время он поднялся над пустыней Мохаве на высоту до 5 000 метров, выполнил несколько маневров и благополучно приземлился.

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