Пешеходный мост в Киеве сняли с воздуха: в сеть попало впечатляющее фото

Украина

В сети появилось впечатляющее фото Паркового пешеходного моста в Киеве, на котором в начале августа произошло ЧП — часть бетонных плит упала на насыпь и в воду. В связи с этим с 12 августа здесь начались ремонтные работы. Проводили их в основном по ночам, а днем киевляне имели возможность гулять по мосту и наслаждаться красотами Днепра.

Снимок опубликовал в Facebook киевлянин Сергей Пономаренко.

Напомним, ранее виды Киева в своем рекламном ролике показала компания Apple. Здесь снимали рекламу новой продукции — беспроводных наушников AirPods. По сюжету главный герой ролика оказывается в городе, где улицы, проспекты, пешеходные переходы превратились в батуты. Герой перепрыгивает через остановки, проваливается в люки, а затем в финале оказывается на крыше здания и может, подобно птицам, оценить красоту города с высоты.

Также «ФАКТЫ» публиковали снятые с высоты фото и видео главных украинских курортов на Азовском море.



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