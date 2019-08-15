- 09:49 Возле метро Лесная третий раз за месяц горит маршрутка: в сеть попали кадры пожара
- 09:48 Клопп после триумфа в Суперкубке УЕФА «закосил» под героя Сталлоне
- 09:48 Второй Чернобыль: что происходит в Северодвинске после взрыва ядерной ракеты
- 09:43 Плавучий остров: появилось видео экстремального "аттракциона" в Кирилловке
- 09:43 Сюрприз: пышнотелая модель Эшли Грэм ждет первенца
- 09:34 Грозы и сильный ветер: синоптики рассказали, какой будет погода в конце этой недели
- 09:30 Меган Маркл позировала с журналом, на обложке которого была Кейт Миддлтон, задолго до встречи с принцем Гарри
- 09:21 Зеленский уйдет через полтора-два года: в Украине озвучили интересный прогноз
- 09:17 Где смотреть онлайн АЗ — «Мариуполь»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 09:05 Кэти Перри влипла в секс-скандал: партнер по клипу обвинил ее в домогательствах
- 09:03 Отчитался? Главреда "Эха Москвы" засекли вместе с пресс-секретарем Путина после визита в Киев
- 09:00 Убрать скрытые услуги и проценты: как в Украине будут менять систему кредитования
Пешеходный мост в Киеве сняли с воздуха: в сеть попало впечатляющее фото
В сети появилось впечатляющее фото Паркового пешеходного моста в Киеве, на котором в начале августа произошло ЧП — часть бетонных плит упала на насыпь и в воду. В связи с этим с 12 августа здесь начались ремонтные работы. Проводили их в основном по ночам, а днем киевляне имели возможность гулять по мосту и наслаждаться красотами Днепра.
Снимок опубликовал в Facebook киевлянин Сергей Пономаренко.
Напомним, ранее виды Киева в своем рекламном ролике показала компания Apple. Здесь снимали рекламу новой продукции — беспроводных наушников AirPods. По сюжету главный герой ролика оказывается в городе, где улицы, проспекты, пешеходные переходы превратились в батуты. Герой перепрыгивает через остановки, проваливается в люки, а затем в финале оказывается на крыше здания и может, подобно птицам, оценить красоту города с высоты.
Также «ФАКТЫ» публиковали снятые с высоты фото и видео главных украинских курортов на Азовском море.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».