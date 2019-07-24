Сердце Азова: курортный Бердянск сняли с высоты птичьего полета (завораживающее видео)

Украина

В Сети разместили видео популярного курорта на Азовском море Бердянска с высоты птичьего полета. Об этом пишет портал «ПроБердянск».

«Если сердце требует приключений, тебе по дороге к самому сердцу Азова!», — говорится в сообщении.

На видео показаны достопримечательности и красивые места популярного курорта.

В частности, в объектив попал Восточный проспект, центральные улицы города, аквапарк и невероятно красивая в это время года Бердянская коса.

Как известно, снятые с высоты птичьего полета видео никогда не надоедают людям, и всегда вызывают восхищение, особенно если на них попадают красоты природы: плескающиеся волны моря, изумрудный песок на пляжах, величественно касающиеся волн чайки…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», курорты на Азовском море в летний сезон часто становятся объектами внимания видеоблогеров, которые зачастую выносят на суд общественности информацию о состоянии пляжей. Один из репортажей был посвящен одному из пляжей Бердянска, известном в народе как «пляж лучших подруг».

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