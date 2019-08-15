- 09:49 Возле метро Лесная третий раз за месяц горит маршрутка: в сеть попали кадры пожара
- 09:48 Клопп после триумфа в Суперкубке УЕФА «закосил» под героя Сталлоне
- 09:48 Второй Чернобыль: что происходит в Северодвинске после взрыва ядерной ракеты
- 09:43 Плавучий остров: появилось видео экстремального "аттракциона" в Кирилловке
- 09:43 Сюрприз: пышнотелая модель Эшли Грэм ждет первенца
- 09:34 Грозы и сильный ветер: синоптики рассказали, какой будет погода в конце этой недели
- 09:30 Меган Маркл позировала с журналом, на обложке которого была Кейт Миддлтон, задолго до встречи с принцем Гарри
- 09:21 Зеленский уйдет через полтора-два года: в Украине озвучили интересный прогноз
- 09:17 Где смотреть онлайн АЗ — «Мариуполь»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 09:05 Кэти Перри влипла в секс-скандал: партнер по клипу обвинил ее в домогательствах
- 09:03 Отчитался? Главреда "Эха Москвы" засекли вместе с пресс-секретарем Путина после визита в Киев
- 09:00 Убрать скрытые услуги и проценты: как в Украине будут менять систему кредитования
Грозы и сильный ветер: синоптики рассказали, какой будет погода в конце этой недели
В Украине продолжаются перепады температур и связанные с этим неблагоприятные погодные явления — грозы и сильный ветер. Такой погода будет и в пятницу, 16 августа. Напомним, 14 августа в Киеве мужчину чуть не убило не выдержавшее сильного ветра дерево.
Грозовых дождей в этот день ждут в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черниговской и Киевской областях, сообщает Украинский Гидрометцентр. Во всех этих областях также прогнозируется сильный ветер.
На западе Украины воздух днем в пятницу прогреется лишь до 20 градусов, на юге и востоке днем ожидается плюс 30.
В субботу, 17 августа, грозовые дожди переместятся на восток нашей страны. Они будут сопровождаться порывами ветра до 10 метров в секунду. Днем на севере столбики термометров покажут около 20 градусов тепла, а на юге воздух прогреется до плюс 30.
В воскресенье, 18 августа, следует ожидать усиления ветра, его скорость будет достигать 10 метров секунду. Вместе с тем температура воздуха будет комфортной — днем на севере воздух прогреется до 23 градусов, а на юге — до 27 градусов выше нуля. Грозы возможны в восточных областях и местами на юге.
Подробнее о погоде на ближайшие дни читайте в статье «ФАКТОВ» «Температурные качели и дожди: какой будет погода в Украине в ближайшие дни».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.