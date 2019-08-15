Украина

Грозы и сильный ветер: синоптики рассказали, какой будет погода в конце этой недели

В Украине продолжаются перепады температур и связанные с этим неблагоприятные погодные явления — грозы и сильный ветер. Такой погода будет и в пятницу, 16 августа. Напомним, 14 августа в Киеве мужчину чуть не убило не выдержавшее сильного ветра дерево.

Грозовых дождей в этот день ждут в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черниговской и Киевской областях, сообщает Украинский Гидрометцентр. Во всех этих областях также прогнозируется сильный ветер.

На западе Украины воздух днем в пятницу прогреется лишь до 20 градусов, на юге и востоке днем ожидается плюс 30.

В субботу, 17 августа, грозовые дожди переместятся на восток нашей страны. Они будут сопровождаться порывами ветра до 10 метров в секунду. Днем на севере столбики термометров покажут около 20 градусов тепла, а на юге воздух прогреется до плюс 30.

В воскресенье, 18 августа, следует ожидать усиления ветра, его скорость будет достигать 10 метров секунду. Вместе с тем температура воздуха будет комфортной — днем на севере воздух прогреется до 23 градусов, а на юге — до 27 градусов выше нуля. Грозы возможны в восточных областях и местами на юге.

Подробнее о погоде на ближайшие дни читайте в статье «ФАКТОВ» «Температурные качели и дожди: какой будет погода в Украине в ближайшие дни».



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