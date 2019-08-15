Плавучий остров: появилось видео экстремального "аттракциона" в Кирилловке

Общество и люди

В открытом море возле курортной Кирилловки, где последние несколько дней было достаточно ветрено, устроили аттракцион для отдыхающих — плавучий остров.

До него туристов довозят на надувном «ките». На острове есть горки и батуты, с которых можно прыгать в море. Те, кому хочется больше экстрима, могут забраться на высокую площадку.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ряд баз отдыха и отелей в Кирилловке начали снижать цены и завлекать в августе туристов различными бонусами, в частности, «подарочными» днями отдыха. С нехваткой туристов столкнулись базы в центральной части поселка и в районе косы Пересыпь.

Также сообщалось, что недавний шторм отогнал воду от берега, оставив в волнорезах массу бычков, которых туристы ловили голыми руками.





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