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Плавучий остров: появилось видео экстремального "аттракциона" в Кирилловке
В открытом море возле курортной Кирилловки, где последние несколько дней было достаточно ветрено, устроили аттракцион для отдыхающих — плавучий остров.
До него туристов довозят на надувном «ките». На острове есть горки и батуты, с которых можно прыгать в море. Те, кому хочется больше экстрима, могут забраться на высокую площадку.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ряд баз отдыха и отелей в Кирилловке начали снижать цены и завлекать в августе туристов различными бонусами, в частности, «подарочными» днями отдыха. С нехваткой туристов столкнулись базы в центральной части поселка и в районе косы Пересыпь.
Также сообщалось, что недавний шторм отогнал воду от берега, оставив в волнорезах массу бычков, которых туристы ловили голыми руками.
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