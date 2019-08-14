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Общество и люди

В Кирилловке разбушевалось море: в сети появились яркие фото и видео шторма

15:14 14 августа 2019 62
Шторм
Инф. «ФАКТОВ»

В курортной Кирилловке, отельеры которой завлекают отдыхающих снижением цены и скидками, второй день дует сильный ветер, из-за чего на море разгулялись волны.

Как передает РИА-Мелитополь, линия прибоя покрыта пеной, а полоса пляжа снова сократилась — вода подмывает обрывистые берега.

Отдыхающие активно снимают бурное Азовское море и делятся фото и видео в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после недавнего шторма в Кирилловке море отступило от берега на несколько десятков метров, оставив на волнорезов массу бычков, которых отдыхающие ловили руками.

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