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В Кирилловке разбушевалось море: в сети появились яркие фото и видео шторма
В курортной Кирилловке, отельеры которой завлекают отдыхающих снижением цены и скидками, второй день дует сильный ветер, из-за чего на море разгулялись волны.
Как передает РИА-Мелитополь, линия прибоя покрыта пеной, а полоса пляжа снова сократилась — вода подмывает обрывистые берега.
Отдыхающие активно снимают бурное Азовское море и делятся фото и видео в социальных сетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после недавнего шторма в Кирилловке море отступило от берега на несколько десятков метров, оставив на волнорезов массу бычков, которых отдыхающие ловили руками.
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