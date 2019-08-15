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Сюрприз: пышнотелая модель Эшли Грэм ждет первенца (фото, видео)
Самая дорогая модель plus-size Эшли Грэм, которая не запустила свою линейку пляжной одежды и нижнего белья больших размеров, ошарашила поклонников неожиданной новостью. На своей странице в Instagram. 31-летняя Эшли оригинально сообщила, что ждет ребенка. Она опубликовала трогательное видео, на котором они с мужем Джастином Эрвином поделились радостной новостью и показали округлившийся животик. Пара неимоверно счастлива и считает беременность лучшим подарком к девятой годовщине свадьбы.
«Девять лет назад я вышла замуж за любовь всей своей жизни. Это было лучшее путешествие с моим любимым человеком в мире! Сегодня мы чувствуем себя счастливыми, благодарными и взволнованными, так как празднуем скорое пополнение в семье! С юбилеем, Джастин Эрвин! Жизнь станет еще лучше», — подписала ролик беременная Эшли Грэм.
Также будущие родители показали первое фото малыша на снимке УЗИ. Правда, пол будущего ребенка пара не называет.
Для поклонников пары новость о пополнении в семье стала неожиданностью. Ведь недавно модель публиковала новые фото в соблазнительном белье, снимки с отдыха на яхте, где она позировала в купальниках, на которых не было и намека на беременность.
Напомним, Эшли и Джастин познакомились в 2009-м году в церкви. Уже через год влюбленные сыграли свадьбу. Эшли ранее рассказывала в интервью, что они с мужем давно мечтают о детях.
Как сообщают СМИ, скоро во второй раз станет мамой российская журналистка Ксения Собчак. На новом видео, опубликованном в Instagram, подписчики рассмотрели округлившийся животик.
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