Ксения Собчак показала округлившийся животик (фото, видео)

Шоу-бизнес

37-летняя Ксения Собчак ждет ребенка от возлюбленного режиссера Константина Богомолова. Так утверждает блогер Елена Миро. Сама Собчак эту сенсационную новость не комментирует. Она с любимым наслаждается отдыхом в Италии, публикуя совместные фото и видео. На одном из них, где Ксения позирует в бежевом халате c нежной кружевной отделкой, отчетливо виден округлившийся животик. «Ловлю счастье», — коротко подписала ролик Ксения.

Подписчики в комментариях под видео не сомневаются — Собчак действительно ждет ребенка. И это видео — тому доказательство.

Впервые о возможной беременности Собчак заговорили после того, как она посетила премьеру фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Понаблюдав за журналисткой, Елена Миро сделал свои выводы.

«Эта неловкая поступь. Осторожные движение. Одежда, скрывающая поплывшую в талии фигуру. И, главное, тот жест, которым будущая мать оберегает живот — да, это залёт. Месяц третий-четвёртый», — предположила она.

Напомним, свадьба Собчак и Богомолова должна состояться 13 сентября этого года в пятницу.

Немало разговоров возникло вокруг еще одной пары. Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу Самия Ахметова попала в секс-скандал. Ее обвинили в оказании эскорт-услуг за деньги.

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