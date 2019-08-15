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Происшествия

В правительственном квартале Киева асфальт провалился под землю: в сеть попало фото

10:58 15 августа 2019 129
Провал асфальта на Лютеранской в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В центре Киева на улице Лютеранской образовался огромный провал в асфальте. Ранее в столице после ливня образовалась большая дыра в асфальте в районе железнодорожного вокзала.

Фото, сделанное на месте ЧП, в сеть выложил ресурс «Киев Оперативный». «Ничего такого, просто в центре Киева провалился асфальт. Хорошо, хоть никого не утянул в подземелье. Проезд на неопределенное время ограничен», — говорится в комментарии к фото.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Крещатике, 4 в столице провалился асфальт — легковой автомобиль до половины погрузился в огромную яму, которая образовалась без видимых на то причин. Водителю второго автомобиля, вовремя отреагировавшего на чрезвычайное происшествие, удалось выбраться из ловушки.

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