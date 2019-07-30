Происшествия

"Наконец-то подземный паркинг": соцсети живо отреагировали на огромную промоину возле вокзала в Киеве (фото)

После непогоды, обрушившейся на Киев 29 июля, в городе появились новые разрушения на автодорогах. Фото одного из таких опубликовал в Facebook Сергей Никитин.

«Перемога.На вокзале наконец-то открыли подземный паркинг», — написал он.

Пользователи оставили в соцсети ироничные комментарии, признавая, что дороги — одна из наших вечных проблем.



«Так и знал, что под вокзалом есть другой вокзал. Интересно, может там есть платформа 9 ¾».

«Сколько латок вокруг: давняя проблема — думали по чуть-чуть латать, а тут все гораздо сложнее и на смежников не спишешь — своя партачка».

«Главное, народ уже активно там паркуется. И знаков никаких предупреждающих рядом нет».

Один из комментаторов оставил такой пост.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как в центре Киева на Крещатике два автомобиля провалились под асфальт. Обвал асфальта произошел и на Демеевской площади в столице, где под землю провалился микроавтобус Volkswagen.

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