Нельзя заставить поехать в больницу: врач шокировал ужасающим письмом от пациента

Здоровье и медицина

Известный врач, эксперт проекта «За Живе» Вячеслав Ославский был шокирован, получив сообщение от своей подписчицы в Facebook. Она прислала ему фото ноги своего отца, и попросила оценить его состояние, так как тот к врачу идти не хочет. Напомним, в июне в Днепре скончался пациент с гангреной, у которого не было денег на операцию.

Скрин переписки с подписчицей

Согласно экспертному заключению врача, в данном случае речь идет о гангрене, поэтому медлить нельзя.

«Люди! Научитесь уже ценить своё здоровье! Это сообщение сегодня повергло в шок! Что значит, он не хочет в больницу?! Разве не понятно, что к доктору нужно было ехать еще вчера?!», — возмутился врач.

Он просит понять украинцев, что мы живём в мире, где каждый несет ответственность за себя и близких лично, а добрых волшебников с волшебной палочкой рядом нет и не будет.

«И волшебной пилюли тоже не существует! Осознайте: ваше здоровье в ваших руках! И к нему нужно относится ответственно!, — написал он.

Напомним, этой весной Украину потрясла история, которая произошла на Сумщине — там мужчина сам ампутировал себе часть ноги.

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