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Нельзя заставить поехать в больницу: врач шокировал ужасающим письмом от пациента
Известный врач, эксперт проекта «За Живе» Вячеслав Ославский был шокирован, получив сообщение от своей подписчицы в Facebook. Она прислала ему фото ноги своего отца, и попросила оценить его состояние, так как тот к врачу идти не хочет. Напомним, в июне в Днепре скончался пациент с гангреной, у которого не было денег на операцию.
Скрин переписки с подписчицей
Согласно экспертному заключению врача, в данном случае речь идет о гангрене, поэтому медлить нельзя.
«Люди! Научитесь уже ценить своё здоровье! Это сообщение сегодня повергло в шок! Что значит, он не хочет в больницу?! Разве не понятно, что к доктору нужно было ехать еще вчера?!», — возмутился врач.
Он просит понять украинцев, что мы живём в мире, где каждый несет ответственность за себя и близких лично, а добрых волшебников с волшебной палочкой рядом нет и не будет.
«И волшебной пилюли тоже не существует! Осознайте: ваше здоровье в ваших руках! И к нему нужно относится ответственно!, — написал он.
Напомним, этой весной Украину потрясла история, которая произошла на Сумщине — там мужчина сам ампутировал себе часть ноги.
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