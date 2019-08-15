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"Спасибо деду за Победу": на Донбассе заметили автобус с надписью в стиле российской пропаганды (фото)
На подконтрольных правительству территориях Донбасса заметили автобус, на заднем стекле которого, в лучших традициях российской пропаганды, размещена надпись «Спасибо деду за победу». Ранее в Днепре в помещении одной из окружных избирательных комиссий активисты обнаружили стенды с запрещенной советской символикой.
Фотографию автобуса, следовавшего по маршруту из Северодонецка в Кременную Луганской области, в редакцию «ФАКТОВ» прислал очевидец.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе на марше «Бессмертного полка» его участники называли украинский город-герой российским и выкрикивали пророссийские лозунги, в частности, благодарли «деда за победу».
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!