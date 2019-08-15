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- 12:58 Это были календарики: адвокат озвучил свою версию о "взятке" Гримчаку
Это были календарики: адвокат озвучил свою версию о "взятке" Гримчаку
Адвокат Татьяна Матяш утверждает, правоохранители не зафиксировали факта передачи денежных средств заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Об этом она заявила в эфире одного из телеканалов.
«Денежных средств там было — ну, у него изъяли его собственные средства и там еще какие-то средства, где-то о тех полмиллиона, что они рассказывают, — нет, не было. Там полмиллиона — это были календарики», — сказала юрист.
Она также заявила, что причину задержания подзащитного ей не сообщили.
Вместе с тем спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко заявил, что все оперативные действия,
Напомним, ранее в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий заявили, что задержание Гримчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра. Также там заявили, что задержанный вместе с чиновником его родственник не является работником МВОТ.
В свою очередь в Министерстве культуры опровергли участие своих сотрудников в земельных схемах в Киеве.
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