Украина

Это были календарики: адвокат озвучил свою версию о "взятке" Гримчаку

Адвокат Татьяна Матяш утверждает, правоохранители не зафиксировали факта передачи денежных средств заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Об этом она заявила в эфире одного из телеканалов.

«Денежных средств там было — ну, у него изъяли его собственные средства и там еще какие-то средства, где-то о тех полмиллиона, что они рассказывают, — нет, не было. Там полмиллиона — это были календарики», — сказала юрист.

Она также заявила, что причину задержания подзащитного ей не сообщили.

Вместе с тем спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко заявил, что все оперативные действия, в т. ч. по изъятию средств у Гримчака были зафиксированы в т. ч. на видео.

Напомним, ранее в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий заявили, что задержание Гримчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра. Также там заявили, что задержанный вместе с чиновником его родственник не является работником МВОТ.

В свою очередь в Министерстве культуры опровергли участие своих сотрудников в земельных схемах в Киеве.



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