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В Запорожье майор полиции "заказал" обидчика родственника: детали спецоперации (фото)
В Запорожье майор полиции — следователь райотдела ГУНП в Запорожьской области — «заказал» местного жителя, который обидел его близкого родственника. Ранее в Сумах задержали 19-летнюю девушку, которая по заказу парня стреляла в его отца и сводную сестру.
Как сообщили в Службе безопасности Украины, оперативники получили информацию о том, что майор полиции разыскивает исполнителя из местных с уголовным прошлым, и вывели его на подставного «киллера».
«Сотрудники СБУ задокументировали встречу заказчика и посредника с „исполнителем“, на которой обсуждались детали преступления. За совершение убийства полицейский предлагал четыре тысячи долларов США», — сообщают в спецслужбе и добавляют, что по месту жительства предполагаемой жертвы были сделаны постановочные фотографии, которые заказчику представили в качестве доказательства совершения преступления.
Посредника задержали после получения фотографий и передачи «исполнителю» первой части денег за убийство. Сразу же после этого задержали и заказчика — майора взяли недалеко от его места работы.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 15 (Покушение на преступление) п. 11 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
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