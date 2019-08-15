Где в Киеве 16 августа можно пройти бесплатное медобследование (график работы медпунктов)

Здоровье и медицина

В киевских районах работают медпункты, где в рамках проекта «Врач в вашем доме» можно пройти бесплатную экспресс-диагностику. Кстати, с момента открытия проекта уже выполнено 91 575 обследований. Каждому желающему доступно тестирование, в ходе которого можно проверить важные показатели организма и получить первичную медконсультацию.

В пятницу, 16 августа, пункты открыты почти во всех районах и работают по графику (обычно в первой половине дня — с 11:00 до 14:00):

Голосеевский район (11:00−13:00) -- улица Васильковская, 27, корп. 1 (Центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);

Днепровский район — улицы Двинская, 19 (аптека № 77), Миропольская, 1;

Оболонский район — улица Озерная, 18а (управление соцзщиты);

Печерский район — улицы Подвысоцкого, 4а, Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты);

Подольский район — улицы Мостицкая, 9, каб. 250, Полковая, 57 (амбулатория семейной медицины № 1);

Святошинский район — проспект Победы, 97, 9:00—12:00 — проспект Победы, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район — проспекты Комарова, 3 (Медгородок), Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);

Шевченковский район (прием 10:00−13:00) — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), Центр первичной медико-санитарной помощи № 1.

Отметим, что на минувшей неделе диагностику прошли 1050 горожан. В результате у большинства пациентов установили чрезмерный вес, у трети оказалось повышенным давление, у пятой части обнаружились проблемы с холестерином, а у 144 человек был высокий уровень глюкозы в крови.

Кроме того, в рамках проекта мультидисциплинарные бригады (врач, медсестра первичного звена и узкопрофильные специалисты) 60 раз выезжали на домашние вызовы к малоимущим и немощным столичным жителям (за весь период работы проекта осуществлено 6 011 вызов).

При значительных отклонениях от нормы специалисты дают рекомендации: куда обратиться, какие анализы и дополнительные обследования провести, на что в первую очередь обратить внимание. Результаты многочисленных обследований убеждают, что большинство людей не уделяют должного внимания своему здоровью. Индекс массы тела является индикатором возникающих или укоренившихся проблем в организме. Поэтому специалисты рекомендуют сразу же после тестирования обратиться к своему врачу и продолжить обследование, наблюдение и при необходимости, пролечиться. А общие рекомендации по стабильной поддержке веса касаются всех: ведь какой стиль жизни — такое и здоровье. В этом вопросе мелочей нет: нужно правильно организовать питание, fakty.ua/312 802 выпивать достаточно жидкости, много двигаться, чередуя посильные нагрузки с отдыхом, учиться контролировать стрессовые ситуации… Организм благодарно отреагирует на то, что вы пересмотрите свой жизненный режим. И прежде всего надо выполнить простейшие тесты по здоровью.

Напомним, в Киеве открыты коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (здесь есть хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детский — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).

Ранее «ФАКТЫ» писали, где в августе в Киеве работает передвижной флюорограф.

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