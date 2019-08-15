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Украина

Линейку к 1 сентября перенесли: когда в Украине отмечают День знаний

15:12 15 августа 2019 424
Линейку к 1 сентября перенесли: когда в Украине отмечают День знаний
Инф. «ФАКТОВ»

Стало известно, когда будут праздновать День знаний, ведь 1 сентября в 2019 году приходится на воскресенье. В Министерстве образования сообщили, что школы вправе самостоятельно выбирать формат и дату празднований и Дня знаний и праздника Последнего звонка. Напомним, «ФАКТЫ» писали, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2019 году.

Таким образом, узнавать дату проведения торжеств родителям придется в своей школе. Однако уже известно, что большинство школ решили проводить праздник в воскресенье, чтобы с понедельника приступить к учебному процессу.

Остальные школы все же будут праздновать День знаний 2 сентября.

Напомним, ранее в правительстве Украины предупредили родителей первоклассников о необходимости вакцинации детей.

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