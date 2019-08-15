Мир

Наемник из ЧВК "Вагнера" рассказал, как его сделали "пушечным мясом" Путина

Российский наемник из военной группировки «Вагнера» Олег заявил, что «Вагнер» — это инструмент Кремля для решения проблем грубой силой.

«„Вагнер“ — это инструмент Владимира Путина для решения проблем грубой силой. Когда нужно действовать немедленно, быстро и максимально тихо. Не могу назвать это армией в привычном понимании слова. Это просто боевая единица, которая сделает то, что прикажет Путин», — сказал он, сообщает CNN.

Это первый случай, когда один из боевиков Кремля согласился на интервью на условиях анонимности. Частные военные компании незаконны в России. Поэтому официально «Вагнер» даже не существует. Но эта группа активно ведет боевые действия на трех разных континентах. В частности, ее боевики участвуют в войнах на территории Украины, Сирии, ЦАР, Судан и Ливии.

«Я наемник. И 90% членов компании такие же, как я. И они мотивированы деньгами», — сказал Олег.

На вопрос журналистов о тренировках боевиков «Вагнера», он сказал, что как таковой подготовки вообще не было.

«Я провел шесть дней в тренировочном лагере в Молькино. Я дважды был на стрельбах, а еще один раз стрелял из пулемета. И все», — рассказал российский наемник.

По его словам, «Вагнер» существует лишь для того, чтобы помочь России восстановить свой статус глобальной силы.

«Да. Это 100%. Это приоритет для „Вагнера“. Россия пытается подавить США всеми возможными способами: законными и незаконными. Она пытается раздавить Америку, каким-то образом взять верх. Чем это закончится? Думаю, ничем хорошим», — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ,» ранее стало известно, что Кремль направил своих военных в Ливию. Командующему Ливийской национальной армией Халифу Хафтару помогают 300 наемников из российской частной военной компании «Вагнера».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter