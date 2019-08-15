Украина

Взрыв на военном полигоне в России: повышен ли радиационный фон в Украине

После взрыва на военном полигоне в России пошли упорные слухи о повышении уровня радиации в ряде регионов Украины, в том числе в Одесской области. Эту информацию сейчас активно обсуждают в соцсетях, ссылаясь на «авторитетных специалистов, проводивших соответствующие замеры».

Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Одесского городского совета, муниципальная экологическая лаборатория коммунального предприятия «Муниципальный центр экологической безопасности» в постоянном режиме проводит мониторинг радиационного фона в Одессе.

«Мониторинг проводится в местах массового скопления людей — в центре города, спальных районах и других местах. По результатам исследований уровень радиационного фона по Одессе находится в пределах нормы (по состоянию на 15 августа 2019 года)», — сказали в горсовете.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что взрыв произошел 8 августа на военном полигоне в Архангельской области РФ. Определенное время информация о ЧП тщательно скрывалась. Затем «Росатом» признал, что к трагедии (с гибелью пяти ведущих специалистов «Росатома» и двоих — Минобороны РФ, ранения получили еще 6 человек) при испытании ракеты на морской платформе привело стечение обстоятельств, что нередко происходит при испытаниях новых технологий…

После ЧП участок Белого моря рядом с местом взрыва на месяц закрыли для судоходства. В Минобороны РФ уточнили, что пожар возник на военном полигоне недалеко от села Ненокса Архангельской области во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв, она загорелась.

Минобороны РФ уверяло, что радиационный фон находится в норме. А власти Северодвинска, города с населением 185 тысяч человек, находящегося в 40 км от полигона и 30 км от села Ненокса, сообщили о повышении радиационного фона (цифры не называли) в полдень 8 августа, подчеркнув, что позже он был понижен до состояния нормы.

Известно также о том, что раненых с базы доставляли в костюмах радиационной защиты. Люди в костюмах радиационной защиты измеряли фон вертолета…

Одновременно «Гринпис» привел данные Министерства по чрезвычайным ситуациям, согласно которым уровень радиации в Северодвинске в 20 раз выше нормы. Экологическая группа обратилась в соответствующие органы РФ с просьбой установить, насколько повышен уровень радиации, является ли он опасным для здоровья людей и что на самом деле повлекло за собой всплеск, сообщает The New York Times.

РосСМИ заявляют, что территория вблизи села Ненокса используется для испытаний оружия, включая баллистические и крылатые ракеты для российского военно-морского флота.

Между тем в мировой прессе военную базу в Архангельской области уже назвали «Новым Чернобылем». По данным американской разведки, под Северодвинском взорвалась межконтинентальная крылатая ракета с ядерной установкой «Буревестник».

Подробнее о том, что на самом деле происходит в Северодвинске после «взрыва с последующей утечкой радиации», читайте здесь.

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