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В Украине ограничили право досрочного выхода на пенсию: кого затронут новые изменения
В Украине сократили список профессий, которые дают право на выход на пенсию в 50 лет при наличии 20 (для женщин) и 25 лет (для мужчин) стажа. Теперь части украинцев придется выходить на пенсию позже. Такое решение Кабмин принял 14 августа.
Так, из списка «вредных» специальностей исключили: верховых доменных печей; машинистов тельферов, занятых на горячих участках работ; укладчиков проката, занятых на горячих участках работ. Раньше работники указанных профессий имели право на пенсию в 50 лет. По новым правилам, им придется работать дольше.
«Реализация указанного постановления позволит оптимизировать списки производств, работ, профессий, должностей, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях, и избежать различных подходов к их практическому применению органами, которые назначают и выплачивают пенсии, а также специалистами предприятий, организаций и учреждений», — говорится в документе.
Как писали «ФАКТЫ», в Украине в настоящее время зарегистрировано более 11 миллионов пенсионеров, и их количество постоянно увеличивается. Чтобы новому пенсионеру начать получать выплаты и подтвердить пенсионный стаж, нужны несколько документов.
Напомним, что при желании украинцы могут рассчитать свою примерную пенсию. Данная формула состоит из трех переменных: средней зарплаты за три прошедших года — ее нужно умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%.
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