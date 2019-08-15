Алле Пугачевой грозит арест или принудительные работы

Шоу-бизнес

Знаменитой российской певице Алле Пугачевой, которая беззаботно проводит время в Юрмале, может грозить арест или принудительные работы. Дело в том, что Алла Борисовна не оплатила штраф за забор вокруг ее загородного особняка в Подмосковье на берегу Истринского водохранилища.

Эта старая история длится уже не первый год. Сначала возник скандал вокруг бани, которую якобы построили слишком близко возле водохранилища. На самом деле баня оказалась небольшим кладовым помещением.

Полгода назад вокруг имения звезды разразился новый скандал. Уже из-за железного забора вокруг дома, который якобы преграждает доступ дачникам к водоему.

Как пишет «Комсомольская правда», в декабре прошлого года специалисты отдела надзора за водными ресурсами Департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу составили протокол об административном правонарушении. Алле Борисовне выписали штраф на 3000 рублей (примерно 1150 гривен).

Очевидно, Алла Пугачева не в курсе штрафа или просто забыла его оплатить. За это ей выписали новый — уже в 6 тысяч. Если певица не погасит эту сумму, ей может грозить более серьезное наказание — арест на 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов.

Сама Пугачева пока на обвинения не отреагировала. Не комментирует ситуацию и ее супруг Максим Галкин.

Соседи Пугачевой не понимают, почему звезде выдвигают претензии. Забор она действительно поставила, но оставила калитку, которой может воспользоваться каждый желающий и спокойно пройти к берегу.

Говорят, певица не появлялась в доме очень давно. Сейчас в особняке живет внук Пугачевой Никита Пресняков с женой.

«Я уже и не помню, когда в последний раз ее здесь видел. Лет десять назад, наверное. Как вышла замуж за Галкина, так и перестала сюда приезжать. Тут хозяйничает ее внук Никита. Он парень простой, всегда здоровается, нос не задирает», — рассказал сосед певицы «Комсомольской правде».

Напомним, трехэтажный дом в Малых Бережках Истринского района Подмосковья Алла Борисовна построила еще в 90-е. Он находится на берегу Истринского водохранилища. Особняк площадью примерно в 1000 квадратных метров оценивают примерно в 27 млн гривен.

Сейчас Пугачева вместе с мужем и близнецами Гариком и Лизой живут в замке в деревне Грязь.

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