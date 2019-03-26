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Галкин показал замок Пугачевой: впечатляющие фото с воздуха
Известный российский юморист Максим Галкин, рассказавший недавно в откровенном интервью, как живет с Аллой Пугачевой, показал впечатляющие фото их замка в подмосковной деревне Грязь.
Роскошный особняк в шесть этажей занимает площадь около 2300 квадратных метров, расположен на участке в один гектар. В доме с огромным холлом есть бассейн, подземный гараж, тренажерный зал, спальни, бытовые помещения и оборудован собственный театр со сценой и даже обсерватория.
Еще во время строительства дома Галкина досаждали журналисты, пытаясь сфотографировать замок. Об этом рассказал сам юморист, вспомнив, как за ним охотились папарацци, кружа над домом на дельтаплане, а потом подарили сделанные фото артисту.
«И теперь, когда мне нужно что-то прояснить, я заглядываю в этот архив и вспоминаю добрым словом газету, которая написала про меня столько ереси», — написал Максим Галкин.
В подписи он отметил, что влюбился в это место и решил жить здесь.
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