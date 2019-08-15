Облили зелёнкой: корректировщика огня "Градов" по Мариуполю "тепло" встретили на свободе (видео)

Украина

Жителя Мариуполя, который зимой 2015 года корректировал удар российских «Градов» по городу, облили зеленкой и забросали помидорами в тот момент, когда он вышел из СИЗО.

«Корректировщик обстрелаМариуполя в январе 2015 года Валерий Кирсанов, которого суд приговорил к 9 годам заключения, вышел на свободу благодаря законуСавченко. У СИЗО Кирсанова встретила группа активистов. Они облили его зеленкой и закидали помидорами», — пишут «Новости Донбасса» в Twitter.

Корректировщик #обстрелаМариуполя в январе 2015 года Валерий #Кирсанов, которого суд приговорил к 9 годам заключения, вышел на свободу благодаря #законуСавченко

У СИЗО Кирсанова встретила группа активистов. Они облили его зеленкой и закидали помидорами pic.twitter.com/IGNOz3qbml — Новости Донбасса (@novostidnua) August 15, 2019

Как писали «ФАКТЫ», ранее волонтер Лилия Украинская сообщила, что 44-летний житель Мариуполя, корректировавший удар российских «Градов» по городу, выходит из СИЗО под залог.

В соцсетях активно обсуждают новость об освобождении Кирсанова. Одни интернет-пользователи удивляются, как человек, причастный к гибели 30-ти мариупольцев может выйти под залог в 150 тысяч гривен. Другие говорят о поданной апелляции. А третьи утверждают, что его могут освободить по «закону Савченко», поскольку корректировщик отсидел в СИЗО половину срока.

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