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Чёрное лето Путина: пожар на фосфорном заводе в России сняли на видео

Российский Тольятти пополнил печальный список техногенных катастроф лета 2019 года. Утром в среду, 14 августа, стало известно о пожаре на заводе «Фосфор». Белый дым начал подниматься над территорией предприятия в 10:34. Напомним, в России продолжаются масштабные лесные пожары.

Горожане заподозрили, что имеют дело с выбросами опасных веществ, однако в ГУ МЧС по Самарской области успокоили, мол, на территории бывшего завода просто загорелся мусор, а площадь возгорания составила всего лишь 8 квадратных метров.

Пожарные потушили возгорание за несколько минут, однако через некоторое время там же произошло похожее возгорание.

В администрации Тольятти заявили, что горели емкости с фосфор-шламом.

В сети появилось видео с места инцидента.

Из серии огня и воды. Тольятти. Горит химический завод Фосфор. pic.twitter.com/uG8idBwDAh — Коронованный Вован (@stignic) 14 августа 2019 г.

Лето 2019 года отметилось в России настоящей цепочкой технгогенных катастроф, поразивших всю территорию страны.

Так, в то время, когда Сибирь страдает из-за лесных пожаров, под Северодвинском продолжают ликвидировать последствия взрыва ядерной ракеты в море. Там был зафиксирован мощный всплеск радиации. Также можно вспомнить катастрофу на подводной лодке «Лошарик» и взрывы на оружейном заводе в Дзержинске,.

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