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Масштабный пожар в Черновцах: огонь охватил кирпичный завод (видео)
Поздно вечером в четверг, 15 августа, около 22:00 в Черновцах по улице Белорусской вспыхнул масштабный пожар на кирпичном заводе.
Об этом пишет «Чернівецький промінь».
Сообщается, что площадь пожара была большой, дым охватил всю улицу и простирался к Машзаводу.
На месте происшествия работали все экстренные службы. К тушению огня привлекли пять пожарных машин, автолестницу и две машины патрульной полиции.
По словам спасателей, здание завода было покинутым, остатки оборудования давно разворовали, а место облюбовали бездомные. Они, вероятно, и устроили пожар.
Незадолго до полуночи пожар был локализован. Большой огонь потушили, но металлическая крыша здания продолжила дымиться.
Поэтому спасатели продолжили ликвидировать последствия ЧП.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне стало известно о пожаре на заводе «Фосфор» в российском горде Тольятти. Горожане заподозрили, что имеют дело с выбросами опасных веществ, однако в ГУ МЧС по Самарской области успокоили, мол, на территории бывшего завода просто загорелся мусор, а площадь возгорания составила всего лишь 8 квадратных метров. Пожарные потушили возгорание за несколько минут, однако через некоторое время там же произошло похожее возгорание. В администрации Тольятти заявили, что горели емкости с фосфор-шламом.
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