Шоу-бизнес

Голая в обнимку с питоном: «Мисс Вселенная» удивила необычной фотосессией

Победительница конкурса «Мисс Вселенная — 2012», 27-летняя Оливия Калпо удивила и восхитила поклонников жаркой фотосессией: девушка позировала обнаженной в «объятьях» крупного питона. Об этом пишет Cosmo.

Сообщается, что американская модель полностью оголилась перед камерой для издания Sports Illustrated, известного яркими фотосессиями с участием знаменитых девушек.

Во время фотоссессии Оливия показала фигуру с разных ракурсов: она запечатлена в крошечных трусиках цвета хаки и полностью голой.

Калпо легла на песок, а длинная змея обвила ее тело — кадры получились весьма пикантными.

Волосы брюнетка оставила распущенными, а уши украсила нежными серьгами.

«Поразила воображение, роскошная фигура», «Шикарная девушка, просто глаз не отвести», «Такая стройная, поделитесь секретами диеты!», «Мечта, а не женщина», «Не страшно было со змеей сниматься?» — написали Оливии фолловеры.

Многие заметили интересную деталь: Калпо держала у змеиной головы свой палец. Она отметила, что не знает, почему решила «приобнять» змею.

Как сообщали «ФАКТЫ», недавно порадовать поклонников «голой» фотоссесией решила и Кендалл Дженнер: 23-летняя сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер решила позировать известному дуэту фэшн-фотографов Мерту Аласу и Маркусу Пигготту. Причиной этого стал факто того, что у знаменитости сложились с фотографами доверительные и дружеские отношения.

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