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Кендалл Дженнер показала абсолютно голое тело (фото)
23-летняя сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер решила позировать известному дуэту фэшн-фотографов Мерту Аласу и Маркусу Пигготту.
Причиной этого стал факто того, что у знаменитости сложились с фотографами доверительные и дружеские отношения.
Именно по этой причине сестра Ким Кардашьян готова с мастерами на любые съемки.
Более того: им Кендалл доверила свои снимки в совершенно обнаженном виде.
Двумя кадрами из этой съемки Мерт Алас поделился в своем Instagram.
Пользователи достойно оценили работу мастера: фото набрали от полусотни до ста тысяч «лайков» и одобрительных комментариев в Сети.
Напомним, что в конце прошлого года Кендалл вместе с Мертом и Маркусом подшутила над прессой и фанатами. Фотографы притворились тайным поклонником модели и написали ей любовное письмо, которое она опубликовала в соцсети, скрыв личность автора послания. Спустя некоторое время, когда в сети устали гадать, кто же тайно влюблен в Дженнер, она объявила, что получила письмо от фотографов Аласа и Пигготта.
Как известно, Кендалл Дженнер — самая высокооплачиваемая модель в мире.Таковой ее уже два года подряд признает американский журнал Forbes. С июня 2017 по июнь 2018 года 23-летняя красотка заработала 22,5 миллиона долларов. Большую часть этой суммы ей принесли контракты с Estee Lauder, Adidas и Calvin Klein. В апреле нынешнего года к списку известных торговых марок, продукцию которых согласилась рекламировать мисс Дженнер, добивался легендарный ювелирный дом Tiffany. А еще у нее более ста миллионов подписчиков в Instagram.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 23-летняя Кендалл Дженнер, сестра Ким Кардашьян поучаствовала в популярном «бутылочном» челлендже, подойдя нестандартно к выполнению трюка. Все происходило на греческом острове Миконосе, где самая высокооплачиваемая модель в мире находится на отдыхе со своими родственниками и друзьями. Вызов Кендалл приняла от своей подруги, жены Джастина Бибера Хейли Болдуин. Для выполнения трюка Дженнер в ярком бикини села на водный мотоцикл, подъехала к бутылке и открыла ее ногой. На видео видно, что звезда не надела спасательный жилет. За день ролик собрал более 23 миллионов просмотров.
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