25.15 / 25.44 27.98 / 28.42
Киев: +15
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Профессиональная" работа российского спецназа насмешила пользователей сети (видео)

7:58 16 августа 2019 158
Полиция
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть попало видео, на котором видна работа российских полицейских, пытающихся проникнуть в квартиру преступников. На видео один из полицейских пытается попасть в квартиру, но падает с лестницы. В сети активно обсуждают инцидент.

«Пока в Котельниках мужик с ружьем забаррикадировался в парикмахерской и требует привезти коньяк, насладитесь профессиональной работой полиции», — написал пользователь, опубликовавший видео.

«Не для этого цирка готовили клоунов», — написал еще один в комментариях.

«Последний раз так ржал когда смотрел» большой куш", где грабители дверь пытались открыть в другую сторону))", — добавил третий.

Как писали «ФАКТЫ», недавно российская полиция влипла в скандал. Так, на сайте поиска работы Headhunder появилась вакансия «Полицейский (снайпер) ОМОН» в Главное управление Росгвардии по Москве для «охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности при проведении спортивных, политических, культурно-массовых мероприятий».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер