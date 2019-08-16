"Профессиональная" работа российского спецназа насмешила пользователей сети (видео)

Мир

В сеть попало видео, на котором видна работа российских полицейских, пытающихся проникнуть в квартиру преступников. На видео один из полицейских пытается попасть в квартиру, но падает с лестницы. В сети активно обсуждают инцидент.

Пока в Котельниках мужик с ружьем забаррикадировался в парикмахерской и требует привезти коньяк, насладитесь профессиональной работой полиции pic.twitter.com/kTqRe54pZo — Дикая Москва (@WildWildMoscow) August 15, 2019

«Пока в Котельниках мужик с ружьем забаррикадировался в парикмахерской и требует привезти коньяк, насладитесь профессиональной работой полиции», — написал пользователь, опубликовавший видео.

«Не для этого цирка готовили клоунов», — написал еще один в комментариях.

«Последний раз так ржал когда смотрел» большой куш", где грабители дверь пытались открыть в другую сторону))", — добавил третий.

Как писали «ФАКТЫ», недавно российская полиция влипла в скандал. Так, на сайте поиска работы Headhunder появилась вакансия «Полицейский (снайпер) ОМОН» в Главное управление Росгвардии по Москве для «охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности при проведении спортивных, политических, культурно-массовых мероприятий».

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