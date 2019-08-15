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Мир

В Подмосковье неизвестный открыл стрельбу в парикмахерской

16:59 15 августа 2019 1
Инф. «ФАКТОВ»

Неизвестный открыл стрельбу в Подмосковье. Об этом сообщают российские СМИ.

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