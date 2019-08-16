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В Прикарпатье массово отравились дети, приехавшие на отдых
В Ивано-Франковской области в ночь на 16 августа были госпитализированы 13 детей, которые отравились на одной из баз отдыха. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«В ночь с 15 на 16 августа в Верховинскую ЦРБ с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 13 детей (2003 — 2007 г. р.), которые отдыхали в частной усадьбе „Горыцвит“ в с. Верхний Ясынив Верховинского района (всего в усадьбе отдыхает 30 детей). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в Украине произошло отравление на свадьбе. На этот раз пострадали жители села Слобода Береговского района Закарпатья. После застолья в субботу 10 августа на больничные койки слег 21 взрослый и восемь детей.
А в июле массовое отравление было зафиксировано на Прикарпатье, в частной усадьбе «У Марьяна и Назара», расположенной в городе Яремче. Шестерых детей госпитализировали в Яремчанскую городскую больницу с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция».
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