25.09 / 25.38 27.85 / 28.31
Киев: +15
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Золотая рыбка: Ани Лорак сверкнула грудью в блестящем платье (фото)

9:17 16 августа 2019 139
Ани Лорак
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

После развода Ани Лорак все хорошеет. Точеной фигурке 40-летней певицы можно только позавидовать. Новая любовь и отношения с молодым продюсером Егором Глебом явно идут на пользу звезде. «Я в любви», — часто повторяет Ани Лорак. На новых фото в Instagram она просто светится. В прямом и в переносном смысле. Певица позирует в золотом мини-платье с глубоким декольте, выгодно подчеркивающем ее тонкую талию и пышную грудь.

Подписчики в комментариях засыпали Каролину комплиментами. Они сравнивают ее с золотой рыбкой. «Безумно красивая», «Прямо как золотая рыбка», «Красотка», «Шикарное платье», «Красивая и скромная», — пишут поклонники. Также они отмечают, что певица заметно похудела.

В сториз Ани Лорак показала видео с морского побережья. Очевидно, она находится в Испании, куда привезла дочку на встречу в папой. Бывший муж певицы сейчас отдыхает там с новой возлюбленной Самией Ахметовой, анкета которой оказалась на сайте эскорт-услуг.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер