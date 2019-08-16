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- 09:17 Золотая рыбка: Ани Лорак сверкнула грудью в блестящем платье
Золотая рыбка: Ани Лорак сверкнула грудью в блестящем платье (фото)
После развода Ани Лорак все хорошеет. Точеной фигурке 40-летней певицы можно только позавидовать. Новая любовь и отношения с молодым продюсером Егором Глебом явно идут на пользу звезде. «Я в любви», — часто повторяет Ани Лорак. На новых фото в Instagram она просто светится. В прямом и в переносном смысле. Певица позирует в золотом мини-платье с глубоким декольте, выгодно подчеркивающем ее тонкую талию и пышную грудь.
Подписчики в комментариях засыпали Каролину комплиментами. Они сравнивают ее с золотой рыбкой. «Безумно красивая», «Прямо как золотая рыбка», «Красотка», «Шикарное платье», «Красивая и скромная», — пишут поклонники. Также они отмечают, что певица заметно похудела.
В сториз Ани Лорак показала видео с морского побережья. Очевидно, она находится в Испании, куда привезла дочку на встречу в папой. Бывший муж певицы сейчас отдыхает там с новой возлюбленной Самией Ахметовой, анкета которой оказалась на сайте эскорт-услуг.
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Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.