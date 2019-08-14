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Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак попала в секс-скандал
Новая возлюбленная бывшего мужа популярной певицы Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу попала в секс-скандал. Анкету Самии Ахметовой раскопали на европейском сайте экскорт-услуг и обвинили в том, что она занималась «клубничкой» за деньги. Новость вмиг разлеталась по СМИ.
Сначала девушка не реагировала на слухи о ней, но ее терпению пришел конец. В комментарии ТСН она опровергла небылицы о своей персоне и заявила, что ее шантажируют.
«Я раньше работала фитнес-моделью, моделью нижнего белья, но мои фото украденные с моего личного iCloud и Instagram. Меня шантажируют, требуют деньги, я отказала, поэтому они начали специально компрометировать под эскорт-сайт. Я никогда таким не занималась. Я обращалась с официальным заявлением на эти сайты, и мне дали ответ, что моих фото там нет. Это чья-то злая шутка. Специально сделано недоброжелателями», — сказала Ахметова.
Также она рассказала, что не является причиной развода Мурата и Ани Лорак. Пара встречается полгода.
«Да он представил меня как девушку. Он уже свободный человек. И мы встречаемся. Больше я не комментирую свою личную жизнь», — сообщила девушка Мурата.
Напомним, сейчас влюбленные отдыхают в Испании. Мурат делится совместными фото с новой пассией. К ним на отдыхе присоединилась дочь Мурата и Ани Лорак София.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Ани Лорак также не страдает от одиночества. Она закрутила роман с молодым саундпродюсером Егором Глебом. Певица впервые прокомментировала новые отношения.
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