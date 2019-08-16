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В Мариуполе 15 августа в конвертерном цехе металлургического комбината «Азовсталь», входящего в группу компаний Метинвест бизнесмена Рината Ахметова, произошел самопроизвольный разлив стали. Об этом сообщает пресс-служба Метинвеста.
«Сталь была оперативно перелита в резервный ковш персоналом цеха. Жертв и пострадавших нет. На экологическую обстановку в городе данная ситуация не повлияет. Работа конвертерного цеха продолжается в штатном режиме», — сказано в сообщении.
Причиной инцидента стало самопроизвольное открытие шиберного затвора сталеразливочного ковша. В компании также заявили, что происшествие не отразится на производственных планах «Азовстали» и выполнении текущих обязательств перед потребителями.
Видео инцидента, снятое очевидцем, было опубликовано в Facebook.
Как писали «ФАКТЫ», в июле на заводе «Азовсталь» произошло походее ЧП — жидкий чугун выплеснулся на площадку.
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