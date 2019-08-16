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На Донбассе под обстрелом погиб боец ВСУ: опубликовано фото героя
В ночь на 15 августа в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский военный Константин Гаврик. Об этом пишет в Twitter пользователь под ником Конопляный Джмелик.
Он сообщил, что погибший был родом из Токмака Запорожской области, служил в 72-й ОМБр и опубликовал фото героя.
Как сообщили ранее в штабе операции Объединенных сил, боец погиб в районе хутора Вильный 14 августа в конце суток. Тогда российские оккупанты открыли огонь по одному из наших опорных пунктов в районе населенного пункта. В результате вражеского обстрела он получил ранения, несовместимые с жизнью.
Уточняется, что российско-оккупационные войска били по позициям ВСУ в этом районе из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Как писали «ФАКТЫ», ранее бойцы «Азова» простились с погибшим Романом Романенко (позывной «Бич»), который 10 августа подорвался на фугасе боевиков во время выполнения боевого задания.
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