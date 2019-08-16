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Минобороны прекратило финансирование новых разработок для ВСУ: сделано резкое заявление
Госпредприятие «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. Морозова» вынужденно переводит почти тысячный коллектив предприятия на двухдневную рабочую неделю. Об этом говорится в сообщении госконцерна «Укроборонпром».
«Причина этого — ряд решений Минобороны Украины, которые создают условия для уничтожения одного из ведущих оборонных предприятий Украины», — говорится в сообщении компании.
Так, Министерством обороны прекращено финансирование производства БТР-4 из-за неспособности частной компании ООО «Лозовской кузнечно-механический завод», которая является монополистом в изготовлении корпусов из стали марки «71», производить необходимое количество корпусов.
«85-е военное представительство Минобороны заблокировало возможность производить корпуса БТР-4 из бронестали производства Евросоюза на мощностях ХКБМ», — говорится в сообщении.
Таким образом были искусственно созданы все предпосылки для предотвращения выполнения ХКБМ государственного оборонного заказа по изготовлению БТР-4 для украинской армии. В то же время, Минобороны выдвинуло в ХКБМ претензии на уплату штрафных санкций в размере 82,3 миллиона гривен за невыполнение заказа.
«Также Министерство обороны, без объяснения причин, прекратило финансирование разработок новых видов бронетехники. В частности, глубокой модернизации одного из основных танков украинского войска, которая должна в корне повысить эффективность боевой машины», — сообщили в госпредприятии.
Теперь, фактически ХКБМ остался без заказа на изготовление новой техники, без денег для разработки перспективных образцов и с угрозой получить многомиллионный штраф, который окончательно заблокирует работу предприятия.
Отметим, что ХКБМ является легендарным разработчиком бронетехники, именно его специалистами былы созданы Т-34 и Т-64, кроме того именно ХКБМ разработало «Оплот», БТР-3, БТР-4 и другую современную бронетехнику.
Также ХКБМ является единственным в Украине производителем БТР-4, которые с первых дней войны применяются на передовой и получили многочисленные положительные отзывы бойцов.
Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно, что танки БМ «Оплот» в ближайшее время не будут поставляться Вооруженным Силам Украины. Средства на закупку первой партии танков перенаправлены на другие направления обороны.
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