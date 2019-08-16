Стала известна дата дебюта Усика в супертяжелом дивизионе (фото)

Спорт

Британский промоутер Эдди Хирн официально подтвердил, что дебют бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика (16 побед, 12 из них — нокаутом) в супертяжелом дивизионе пройдет 12 октября в Чикаго на ринге Wintrust Arena и будет показан на стриминговой платформе DAZN.

«Usyk is coming (Усик идет. — Авт.)», — разместил функционер яркую афишу на своей странице в Instagram, под которой свой «лайк» оставил и сам боксер.

При этом, несмотря на то, что до обозначенной даты осталось меньше двух месяцев, Хирн не называет имя соперника для нашего боксера.

Напомним, что наиболее вероятной кандидатурой назывался камерунец Карлос Такам, но после подписания контракта с американским промоутером Джо ДеГардией африканский боксер заявил, что у него на руках есть несколько предложений о бое, тем самым недвусмысленно дав понять, что не заинтересован во встрече с Александром.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик вместе с Ломаченко включен в топ-100 самых влиятельных украинцев.

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