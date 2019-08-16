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У Зеленского хотят пересадить украинцев из автомобилей в частные самолеты, а Hyperloop считают "очевидным вздором"
У Зеленского считают идеи министра инфраструктуры Владимира Омеляна о скоростных технологиях сообщения Hyperloop в Украине «вздорными», но уверены, что перелеты из Киева в Одессу на двухместном самолете может позволить себе каждый украинец, сообщает «Лига».
О перспективах развития малой авиации заявил «слуга народа» Владислав Криклий, который может возглавить транспортный парламентский комитет. «Это позитивно скажется на дорогах и экологии. К тому же это просто удобно. Сейчас цена на небольшой двухместный самолет сопоставима со стоимостью Toyota Land Cruiser. Позволить себе перелет из Киева в Одессу сможет любой человек. Не нужно будет обращаться к большим авиакомпаниям», — отметил он в интервью изданию.
Оценивая работу Владимира Омеляна, Криклий отметил, что было «сделано много полезного», а идеи министра инфраструктуры о внедрении в Украине технологии Hyperloop назвал «очевидным вздором». В качестве аргумента он привел неработающий эскалатор на столичном железнодорожном вокзале, который долгое время простаивает. «Решение этой проблемы даже не является реформой, это базовые удобства, создание которых не требуют больших усилий», — заявил Владислав Криклий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владислав Криклий сообщил о президентском предложении отложить введение больших штрафов за нерастаможку авто на иностранной регистрации до конца года. При этом он добавил, что это будет последней отсрочкой.
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