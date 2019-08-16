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Зеленский инициирует отсрочку до конца 2019 года применения штрафов за нерастаможку "евроблях"
У президента Владимира Зеленского, обещавшего «евробляхерам» решить вопрос с большими штрафами за своевременную нерастаможку автомобилей на иностранной регистрации, предлагают отложить введение штрафных санкций до конца текущего года, передает «Лига».
Об этом в интервью изданию заявил Владислав Криклий, которого прочат в руководители профильного комитета Верховной Рады. «Президент инициировал законопроект, которым предлагается отсрочить до конца года дату начала применения штрафных санкций за несвоевременную растаможку автомобилей на еврономерах», — отметил он и добавил, что по его ощущению, у тех, кто так и не решил проблему с легализацией авто, просто нет документов на машину.
«В январе 2019 года зафиксировали более 200 тысяч регистраций транспорта, показатель января 2018 года — 70 тысяч регистраций», — заявил Криклий, отметивший, что оттягивают момент введения штрафов как автовладельцы без документов, так и те, кто не хочет или не может легализировать авто.
«Когда закончится период без штрафов, будем садиться и на цифрах смотреть количество регистраций. Если сейчас нет желающих регистрироваться, почему они должны появится через полгода? Поэтому, я думаю, что это последняя отсрочка», — добавил Владислав Криклий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов считает, что проблема так называемых «евроблях» в Украине вызвана различием национального и европейского законодательства. Наряду с этим он заявил, что авто на иностранной регистрации в стране быть не должно, а их легализацию следует сделать простой и доступной.
Также сообщалось, что введение высоких штрафов в мае 2019 года перенесли на август. Материал на эту тему читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Штрафы за езду на „евробляхах“ пока отложили: что важно знать водителям».
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