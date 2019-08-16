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Подвергшийся нападению нардеп Куприй назвал вероятного организатора преступления
Народным депутатом Украины, на которого под Киевом было совершено нападение, оказался Виталий Куприй.
О подробностях ЧП он сообщил на своей страничке в социальных сетях, разместив фотографии момента нападения и отметив, что это было уже «третье или четвертое покушение». По словам нардепа, его забрызгали из баллончика, а один из нападавших — чеченец. Нападение произошло возле жилого комплекса в Гостомеле. При этом Куприй считает, что к организации нападения на него причастен главный военный прокурор Анатолий Матиос.
В полиции подтвердили и факт нападения, и объявление в Киевской области плана-перехвата.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве во время встречи с избирателями мужчина брызнул из баллончика со слезоточивым газом в лицо народному депутату восьмого созыва Бориславу Березе.
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