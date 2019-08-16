25.08 / 25.37 27.83 / 28.30
Киев: +15
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Подвергшийся нападению нардеп Куприй назвал вероятного организатора преступления

11:18 16 августа 2019 204
Нападение на Куприя
Инф. «ФАКТОВ»

Народным депутатом Украины, на которого под Киевом было совершено нападение, оказался Виталий Куприй.

О подробностях ЧП он сообщил на своей страничке в социальных сетях, разместив фотографии момента нападения и отметив, что это было уже «третье или четвертое покушение». По словам нардепа, его забрызгали из баллончика, а один из нападавших — чеченец. Нападение произошло возле жилого комплекса в Гостомеле. При этом Куприй считает, что к организации нападения на него причастен главный военный прокурор Анатолий Матиос.

В полиции подтвердили и факт нападения, и объявление в Киевской области плана-перехвата.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве во время встречи с избирателями мужчина брызнул из баллончика со слезоточивым газом в лицо народному депутату восьмого созыва Бориславу Березе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер