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Под Киевом напали на нардепа: первые подробности
Под Киевом неизвестные напали на народного депутата Украины. Ранее в Киеве напали на народного депутата восьмого созыва Борислава Березу.
Об этом сообщает «Информатор», не уточняя ни имя народного депутата, ни состояния, в котором он (или она) находится. Известно, что полиция разыскивает мужчину и женщину, которые скрылись с места ЧП на автомобиле Opel Vectra серого цвета с номерным знаком WJN ST 35.
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По всей территории Киевской области объявили план-перехват.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице обокрали квартиру народного депутата Виктора Кривенко — воры вынесли даже крестики детей политика.
Также сообщалось, что в Кривом Роге металлической трубой избили депутата одного из районных советов Вадима Мирзояна. Его доставили в больницу с многочисленными травмами.
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Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»