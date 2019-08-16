Под Киевом напали на нардепа: первые подробности

Происшествия

Под Киевом неизвестные напали на народного депутата Украины. Ранее в Киеве напали на народного депутата восьмого созыва Борислава Березу.

Об этом сообщает «Информатор», не уточняя ни имя народного депутата, ни состояния, в котором он (или она) находится. Известно, что полиция разыскивает мужчину и женщину, которые скрылись с места ЧП на автомобиле Opel Vectra серого цвета с номерным знаком WJN ST 35.

По всей территории Киевской области объявили план-перехват.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице обокрали квартиру народного депутата Виктора Кривенко — воры вынесли даже крестики детей политика.

Также сообщалось, что в Кривом Роге металлической трубой избили депутата одного из районных советов Вадима Мирзояна. Его доставили в больницу с многочисленными травмами.

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