Украина

Бежавший с Донбасса российский писатель и боевик «ДНР» Захар Прилепин открыто похвастался убийством украинцев на Донбассе. При этом террорист очень сильно нервничал.

Прилепин разоткровенничался из-за насмешек со стороны боевиков «ДНР». Уже после его бегства с Донбасса всплыла информация о том, что на самом деле он со своим батальоном всю войну просидел в Донецке и не участвовал в боях против Украины. Боевик начал яростно опровергать эти слова.

«Никто, ни один полевой командир не имел столько результатов, сколько я! Я не хочу об этом говорить даже. Но все эти документы всплывут однажды. Все узнают, на каких направлениях погибло больше всего людей. Там стоял мой батальон! Прикинь!» — заявил Прилепин в интервью «Редакции».

Он признал, что убивал украинцев на Донбассе. При этом он своих жертв не идентифицировал как военных Украины. Таким образом, он фактически дал понять, что стоит за убийствами и гражданских.

«Я управлял боевым подразделением, которое убивало людей в больших количествах. Я не знаю, что потом мне будет… Я знаю, что эти люди есть и они похоронены, они лежат в земле, они убиты. И их много… Из донецких батальонов, в целом по показателям, редко кто мог сравниться с моим батальоном. Все, что мы делали, — это полный голимый беспредел», — признался Прилепин.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Захар Прилепин некорректно высказался о жителях Донбасса, назвав всех их «хохлами», включая тех, кто воевал на стороне террористов «ДНР» и «ЛНР».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter