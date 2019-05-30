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«Настоящий фашист»: Прилепин возмутил сеть высказыванием о жителях Донбасса (видео)
Скандальный российский писатель Захар Прилепин некорректно высказался о жителях Донбасса. Соответствующее видео опубликовал известный блогер Денис Казанский в Twitter.
«Прилепин про жителей Донбасса: „Да все они там хохлы. И даже Захарченко. Конечно, они сильно отличаются от нас“. Давно говорю, что для русских фашистов жители Донбасса никогда не станут своими. Всегда будут людьми второго сорта», — написал он.
Прилепин про жителей Донбасса: «Да все они там хохлы. И даже Захарченко. Конечно, они сильно отличаются от нас»— Денис Казанський (@den_kazansky) May 29, 2019
Давно говорю, что для русских фашистов жители Донбасса никогда не станут своими. Всегда будут людьми второго сорта. pic.twitter.com/d57j2eCcRq
«Да для русских фашистов и другие русские не являются „своими“. Для них важна только некая идея, рождённая больным рассудком, вот за неё они держатся, а люди — расходный материал, хоть русские, хоть нерусские», — написал один из пользователей в комментариях к посту.
«Они крымчан хохлами называют. А у них сейчас паспорта рашки поэтому что там говорить о второсортных», — добавил другой пользователь.
Как писали «ФАКТЫ», Прилепин ранее активно и открыто поддержал боевиков на Донбассе и приезжал в Донецк «защищать русский мир».
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