Украина

Дорога, которая существует только на карте: сеть впечатлила "трасса" Николаев — Кривой Рог (видео)

В сети показали видео автотрассы «Николаев-Кривой Рог», на котором видно, что дорога, как таковая, существует лишь на бумаге. Видео опубликовала журналистка Ольга Комарова в Facebook.

«Дорога Николаев — Кривой Рог. Сейчас вас прокачу дорогой, которая есть лишь на карте. Здесь ездят и маршрутки, автобусы с пассажирами… Это единственный путь из Николаева в Кривой Рог и еще не худший его кусок. Худший мы объехали полями — местные подсказали», — написала она.

В сети началось активное обсуждение видео.

«И вся дорога в таком виде? Жесть!» — написал один из пользователей в комментариях.

«Мне одному показалось, что эта дорога забыла про асфальт?» — спросил второй.

«По этой дороге можно комфортно ездить только на лошади))» — добавила третья.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в сети показали видео ужасной дороги, ведущей на популярный украинский курорт на побережье Азовского моря. Последний раз эту дорогу на Кирилловку ремонтировали лет 30 назад.

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