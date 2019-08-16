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Дорога, которая существует только на карте: сеть впечатлила "трасса" Николаев — Кривой Рог (видео)
В сети показали видео автотрассы «Николаев-Кривой Рог», на котором видно, что дорога, как таковая, существует лишь на бумаге. Видео опубликовала журналистка Ольга Комарова в Facebook.
«Дорога Николаев — Кривой Рог. Сейчас вас прокачу дорогой, которая есть лишь на карте. Здесь ездят и маршрутки, автобусы с пассажирами… Это единственный путь из Николаева в Кривой Рог и еще не худший его кусок. Худший мы объехали полями — местные подсказали», — написала она.
В сети началось активное обсуждение видео.
«И вся дорога в таком виде? Жесть!» — написал один из пользователей в комментариях.
«Мне одному показалось, что эта дорога забыла про асфальт?» — спросил второй.
«По этой дороге можно комфортно ездить только на лошади))» — добавила третья.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в сети показали видео ужасной дороги, ведущей на популярный украинский курорт на побережье Азовского моря. Последний раз эту дорогу на Кирилловку ремонтировали лет 30 назад.
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