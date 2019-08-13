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Доехать до Кирилловки: в сети показали видео ужасной дороги, по которой туристы добираются на популярный курорт
В сети показали видео дороги, ведущей на популярный украинский курорт на побережье Азовского моря. Последний раз дорогу на Кирилловку ремонтировали лет 30 назад.
Эта дорога ведет на косу Пересыпь в Кирилловке. В самом ее начале, асфальт из года в год латают. Через несколько километров нормальная дорога заканчивается и начинается направление. Так добираются отдыхающие к детским лагерям и базам отдыха.
В этом году в Кирилловке ввели курортный сбор. Правда, куда его направили пока неизвестно. Но точно не на ремонт дороги на Пересыпь, сообщает РИА «Мелитополь».
Как писали «ФАКТЫ», 12 августа в селе Строгановка на берегу Азовского моря отдыхающие заметили смерч. Ветряная «воронка» была зафиксирована неподалеку территории Приазовской ветроэлектростанции.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!