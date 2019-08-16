Оружие распродали за копейки: экс-министр обороны Молдовы попал в грандиозный скандал

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В Молдове разгорается скандал, связанный с хищениями в Минобороны. Военная техника, боеприпасы и другое имущество Министерства обороны Молдовы продавались по заниженным ценам. Об этом на пресс-конференции в Кишиневе рассказал новый министр обороны Молдовы Павел Войко.

«В период с 2015-го по 2018 годы были выставлены на продажу ракетные установки. Молдова — маленькая страна, у нас нет истребителей, а в ситуации, когда у нас должны быть пусковые установки для ракет, три из четырех таких установок были проданы. Одна ракетная установка стоит около 3-х миллионов долларов, Шалару (Анатол Шалару — бывший министр обороны Молдовы. — Авт.) продал за 660 тысяч долларов через оффшорные компании», — заявил он.

По словам Войко, по этим фактам уже возбуждено уголовное дело. Он сообщил, что также распродали в Армению более 40 тонн боеприпасов из аэропорта Мэркулешть. Все боеприпасы продавались по заниженным ценам, сообщает Укринформ.

Глава Минобороны Молдовы отметил также, что после завершения внутреннего аудита все собранные материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру.

Как писали «ФАКТЫ», два года назад суд в Кишиневе приговорил к 18 годам тюремного заключения бизнесмена Вячеслава Платона. Прокурорам удалось доказать вину подсудимого в выводе из России в офшоры 20 миллиардов долларов.

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