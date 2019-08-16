- 13:16 За двое суток я пробежала 216 (!) километров, — 70-летняя бегунья Лариса Лабарткава
- 13:15 Отложите шашлыки и готовьте пуховики: синоптик предупредила о резком похолодании
- 13:04 В здании Одесского облсовета идет обыск: что случилось
- 12:59 Оружие распродали за копейки: экс-министр обороны Молдовы попал в грандиозный скандал
- 12:55 В Киев впервые приедет знаменитый голливудский актер
- 12:52 Несправедливо осужденный Виталий Маркив отмечает 30-летие в итальянской тюрьме
- 12:40 Золотистые ретриверы доказали, что они — лучшие няньки для новорожденных детей: забавные видео
- 12:38 Звездный новичок «Реала» купил роскошный «Черный дом» за 11 млн евро
- 12:33 Американский миллионер погиб за Украину: в Киеве отрывается выставка «Нью-Йорк — Іловайськ: Вибір»
- 12:26 Дорога, которая существует только на карте: сеть впечатлила "трасса" Николаев — Кривой Рог
- 12:24 Впервые в истории: «вор в законе» Муха Люберецкий заявил полиции, что отказывается от своего титула
- 12:17 На россиянку, купившую лекарство для сына-эпилептика, завели уголовное дело
Оружие распродали за копейки: экс-министр обороны Молдовы попал в грандиозный скандал
В Молдове разгорается скандал, связанный с хищениями в Минобороны. Военная техника, боеприпасы и другое имущество Министерства обороны Молдовы продавались по заниженным ценам. Об этом на пресс-конференции в Кишиневе рассказал новый министр обороны Молдовы Павел Войко.
«В период с 2015-го по 2018 годы были выставлены на продажу ракетные установки. Молдова — маленькая страна, у нас нет истребителей, а в ситуации, когда у нас должны быть пусковые установки для ракет, три из четырех таких установок были проданы. Одна ракетная установка стоит около 3-х миллионов долларов, Шалару (Анатол Шалару — бывший министр обороны Молдовы. — Авт.) продал за 660 тысяч долларов через оффшорные компании», — заявил он.
По словам Войко, по этим фактам уже возбуждено уголовное дело. Он сообщил, что также распродали в Армению более 40 тонн боеприпасов из аэропорта Мэркулешть. Все боеприпасы продавались по заниженным ценам, сообщает Укринформ.
Глава Минобороны Молдовы отметил также, что после завершения внутреннего аудита все собранные материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру.
Как писали «ФАКТЫ», два года назад суд в Кишиневе приговорил к 18 годам тюремного заключения бизнесмена Вячеслава Платона. Прокурорам удалось доказать вину подсудимого в выводе из России в офшоры 20 миллиардов долларов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...