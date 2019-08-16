Путин оказался глух к проблемам обычных людей, — крымнашист Горный 

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Вернется ли Крым в Украину? Одни в этом уверены, хоть и понимают, что случится такое не скоро. Другие, в частности историк Ян Валетов, считают, что и Крым, и Донбасс потеряны для нас навсегда. Нам, живущим на материковой Украине, не всегда понятны настроения самих крымчан, тем более, что они такие разные. И тут на помощь приходят популярные блогеры, властители дум, так сказать. На полуострове они тоже есть. Один из них — Александр Горный, пять лет назад выпрыгивавший из собственных штанов от радости обретения «родной гавани». Ах, какие надежды он возлагал тогда на Россию и лично Владимира Владимировича! В последнем же блоге Горного на сайте «Эха Москвы» подупавшее настроение крымчанину скрасили только две новости: о том, что в Омской области нашли пропавшего в лесу ребенка, и о том, что экипаж пассажирского самолета сумел так посадить его на кукурузном поле, что обошлось без жертв.

«Люди устали от плохих новостей и довольно часто можно слышать: «Как же они задолбали!» — пишет Александр Горный. — Кто они? Дурацкий вопрос, и не буду давать такой же дурацкий ответ. ОНИ ТАМ ВСЕ, и точка.

Несмотря на все негативные события, происходящие в стране (России. — Ред.) в последнее время, народ воспринимает все довольно спокойно, привыкли. Пусть не все выходят на митинги и демонстрации, но люди все больше и больше понимают, что происходит что-то неправильное.

Довольно часто в разговорах я слышу фразу «А почему не реагирует Путин?» или «Где же Путин?». Нам показывают президента то в батискафе, то улыбающегося в одной из его резиденций, то в черной кожанке и без шлема на мотоцикле, и он везде, но не там, где беда и где должен быть президент.

Конечно, любому человеку нужен отдых, даже президенту, но не тогда, когда страна сыплется. Почему президент не с народом в эти дни, а где-то? Меня немного поразила ситуация, когда почти год назад, после трагедии с расстрелом в керченском техникуме, когда весь Крым и вся Россия перебывали в шоке, гарант конституции и лидер нации не приехал в Керчь, хотя был всего в нескольких сотнях километров и катался на лимузине с большим гостем из Египта. Его тогда в Крыму ждали, но он не приехал. То же мы видим и сейчас, когда стране нужен президент, а его нет", — с грустью констатирует Горный.

«Очевидно, что Путин устал, возможно, ему не хочется погружаться в бытовуху и он ее скинул на своих обезумевших бояр, — пытается оправдать Путина его верный подданный. И тут же отвечает самому себе. — СТОП! Ты же парень, президент, ты сам пошел на очередной срок, и я лично тебя поддержал на выборах!

Теперь становится очевидным, что ни один правитель не имеет права больше, чем на два срока всего, подряд или не подряд. В какой-то момент наступает очевидная усталость одного от столь высокого поста, а людей — от бессменного лидера, который уже просто неспособен адекватно реагировать на происходящее и думает о вечном. А что готовят нам следующие пять лет его срока? Президентский кризис будет нарастать? Будет и не в арифметической, а в геометрической прогрессии…

Когда говорят, что «Кто же если не Путин?», ответ простой и очевидный: «Кто-то, кто сможет завоевать сердца и души россиян, кому люди поверят», как это смог сделать Зеленский в Украине, нравится он нам или нет. Возможно, и России нужен президент комик? Теперь я только «за», просто очень надоело, что Россия в брутальном мраке и сплошной безнадеге со лживой статистикой…

Ультиматум Путину в народе уже давно поставлен: «Дорогой Владимир Владимирович — уходи пожалуйста, а то будет кризис, большой». И с этим сложно спорить и не замечать. Накопилась огромная усталость от одного и того же лица, от его офигевших бояр, которые воруют миллиардами и не рублей, а долларов, от безразличия к народу и искреннему удивлению на «кривых линиях».

И еще говорят: президент в Крыму, но с обычными людьми и общественниками он не общается, хотя люди просто воют от беспредела местных властей. Напряжение растет, и люди начинают разочаровываться в том пути, который они избрали пять лет назад. Увы, это факт, который я вынужден теперь признать. Такого беспредела власть не позволяла себе в украинские времена.

Единственный человек, на кого они надеялись, это Владимир Путин, но и он тоже оказался глух и нем к проблемам обычных людей, которые просто пытаются отстоять право жить на своей земле… Поэтому я не удивляюсь лавинообразному росту проукраинских настроений в Крыму", — завершил Александр Горный.

Так что не будем торопиться прощаться с Крымом. А будем делать выводы. И на сейчас, и на будущее, когда полуостров освободится от оккупантов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Горный выложил новые фото из Судака, показав, что теперь происходит в Крыму.

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